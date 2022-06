Mercato - PSG : Paredes, Rabiot… Un improbable échange à l’étude ?

Foot - Mercato - PSG

Annoncé en partance du PSG, Leandro Paredes intéresse la Juventus. Alors qu’elle va déjà recruter Paul Pogba, la Vieille Dame préférerait ne pas dépenser d’argent pour l’Argentin. L’idée serait donc de l’échanger avec Adrien Rabiot qui pourrait donc faire son grand retour au PSG, trois ans après son départ.

Comme depuis des années, le PSG cherchera à se renforcer au milieu sur le mercato. Dans l’effectif actuel, seul Marco Verratti fait office de titulaire indiscutable. Cet été, Paris a déjà tenté sa chance avec Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni, mais aucune piste n’a encore abouti. Récemment, c’est le nom d’Adrien Rabiot qui est revenu dans la ville lumière. En perdition avec la Juventus, l’international français pourrait quitter l’Italie cet été. Pour revenir au PSG ?

Adrien Rabiot seems destined to come to the @premierleague, would you guys like him at Chelsea? pic.twitter.com/LfFEgwMION