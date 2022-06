Mercato - PSG : Le transfert de Paul Pogba est bouclé

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba va quitter la Premier League pour rejoindre l'Italie. Un temps courtisé par le PSG, le milieu de terrain français va faire son retour à Turin. Les deux parties sont parvenues à un accord total, mais sa signature devrait être officialisée par le club au début du mois de juillet.

Pendant longtemps, le PSG avait dans son viseur Paul Pogba. Une piste activée il y a plusieurs mois par Leonardo, ancien directeur sportif du club parisien. Le Brésilien avait évoqué une possible arrivée à Paris avec le regretté Mino Raiola. Mais cette piste s'est refroidie depuis l'arrivée de Luis Campos. Ces dernières semaines, le PSG se serait montré plus discret dans ce dossier Pogba, laissant la Juventus gagner du terrain.





Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. 🚨⚪️⚫️ #Juve



Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago - now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE