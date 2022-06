Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos passe à l'action pour le « nouveau Neymar »

Publié le 23 juin 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Agé seulement de 15 ans, Endrick est déjà considéré au Brésil comme le « nouveau Neymar ». Sous contrat avec Palmeiras, le jeune avant-centre devrait faire le grand saut vers l'Europe lorsqu'il aura atteint la majorité. Le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, mais aussi le PSG auraient coché son nom et seraient prêts à l'accueillir.

Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos scrute le marché des transferts, à la recherche des stars de demain. A en croire la presse brésilienne, le dirigeant du club parisien aurait activé la piste menant à Endrick. Agé de 15 ans, le jeune avant-centre est promis à un grand avenir. Comparé déjà à Neymar ou à Ronaldo, le joueur est sous contrat avec Palmeiras, mais devrait rejoindre l'Europe dès ses 18 ans. Sur le vieux continent, les plus grandes équipes comme le FC Barcelone ou le Real Madrid sont prêts à lui faire un pont d'or. Et selon le journaliste Jorge Nicola, le PSG aurait aussi débarqué dans ce dossier Endrick.

Yuri Alberto mais perto do Corinthians!PSG entra na disputa por Endrick.São Paulo vai atrás de goleiro.James no Botafogo'Ferreira no Fla, Pedrinho no Galo e mais!https://t.co/9GrBnr4Q1z via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) June 23, 2022

Le PSG débarque dans le dossier Endrick