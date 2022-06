Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Le Bayern Munich a recalé Cristiano Ronaldo, les raisons sont dévoilées

Publié le 25 juin 2022 à 13h15 par Hugo Ferreira

L’avenir de Cristiano Ronaldo est toujours aussi incertain. Alors que certaines rumeurs évoquaient un départ de Manchester United seulement un an après son arrivée, et le rapprochaient du Bayern Munich, l’international portugais ne devrait pas rejoindre la Bavière. En effet, plusieurs détails refroidiraient les dirigeants allemands, comme l’âge ou le salaire de CR7.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne s’est pas passé comme il aurait pu l’espérer. En effet, si l’international portugais a été convaincant sur le plan personnel avec 24 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en 38 rencontres, tout a été plus compliqué collectivement. Les Red Devils ont été éliminés lors des 8èmes de finale de Ligue des champions, et ne disputeront que la Ligue Europa l’année prochaine. A 37 ans, le quintuple Ballon d’Or pourrait alors penser à un départ, et le Bayern Munich a été évoqué comme une destination possible. Cependant, plusieurs détails coincent dans cette opération.

