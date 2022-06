Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Aréola, la première vente du tandem Campos-Henrique au PSG

Publié le 27 juin 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 27 juin 2022 à 19h32

Ne faisant plus partie du projet sportif du PSG depuis trois ans désormais, Alphonse Aréola a trouvé une seconde maison à Londres ces deux dernières saisons à Fulham et à West Ham. Avec les Hammers, Aréola a signé un contrat de cinq ans avec une sixième année en option.

Prêté depuis l’arrivée de Keylor Navas à l’été 2019, au Real Madrid, à Fulham et à West Ham cette saison, Alphonse Aréola n’est officiellement plus un joueur du PSG. Alors qu’il était dernièrement question de l’activation de l’option d’achat de 12M€ présente dans le prêt convenu entre le PSG et West Ham dernièrement, Aréola est devenu, de manière permanente, un joueur des Hammers .

Here to stay, @AreolaOfficiel 🧤 pic.twitter.com/tiraXyEAUV — West Ham United (@WestHam) June 27, 2022

Contrat de cinq ans pour Aréola avec une sixième année en option

C’est en effet ce que West Ham a officialisé sur son compte Twitter avec une vidéo de présentation concoctée par le service communication des Hammers . Dans le communiqué publié sur le site officiel de West Ham, des compléments d’informations ont été apportés sur la durée du contrat signé par Alphonse Aréola. Un bail de cinq ans avec une sixième saison en option a été paraphé par le champion du monde tricolore et désormais ancien gardien du PSG.

Les premiers mots d’Aréola après sa signature de contrat