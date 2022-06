Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique passe à l'action, les indésirables peuvent trembler

Publié le 27 juin 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de vendre afin de dégraisser son effectif pléthorique et au sein duquel de nombreux joueurs sont indésirables. Dans cette optique, le club de la capitale a décidé de faire appel à nouveau à Antero Henrique qui épaulera Luis Campos afin d'apporter son expertise dans le domaine des ventes. Et il est clairement passer à l'action.

Il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi a clairement annoncé la couleur pour cet été. Il va falloir vendre. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », confiait le président du PSG dans les colonnes du Parisien avant d'en rajouter une couche MARCA : « On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes . » Le décor est planté et pour cela, le PSG a décidé de rappeler Antero Henrique qui donnera un coup de main pour les ventes.

Draxler inclus dans l'opération Skriniar

Et l'ancien directeur sportif du PSG, revenu dans un rôle un peu différent, n'a pas tardé à passer à l'action. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG aurait proposé Julian Draxler à l'Inter Milan lors de ses discussions pour le transfert de Milan Skriniar. Le club de la capitale aurait ainsi transmis une offre de 60M€ + l'international allemand pour le recrutement du défenseur slovaque. En vain puisque le club lombard a repoussé cette proposition, mais cela démontre la ferme volonté d'Antero Henrique de se séparer de plusieurs indésirables. Et Julian Draxler est donc clairement sur la liste.

Icardi et Paredes proposé à la Juve

Mais ce n'est pas le seul. Et Antero Henrique semble avoir l'intention de profiter du marché italien où certains indésirables conservent une belle cote à l'image de Leandro Paredes ou encore Mauro Icardi. Ainsi, selon les informations de La Repubblica , le PSG aurait offert les deux Argentins à la Juventus, qui va déjà engager Angel Di Maria. Antero Henrique espère donc que les joueurs seront tentés à l'idée de continuer à évoluer aux côtés de leur compatriote. Mais il faudra également que la Juve se montre intéressée.

Areola, le premier d'une longue liste

Le premier indésirable à partir sera toutefois Alphonse Areola, transféré définitivement à West Ham pour une somme comprise entre 9 et 12M€. Mais il ne sera pas le dernier puisque la liste des joueurs indésirables au PSG est très longue. En plus de Julian Draxler, Mauro Icardi et Leandro Paredes, cités précédemment, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Thilo Kehrer, Ander Herrera ou encore Colin Dagba seront invité à partir cet été. Antero Henrique a donc beaucoup de travail devant lui.