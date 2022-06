Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Paredes… Problème en vue pour Luis Campos ?

Publié le 27 juin 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 27 juin 2022 à 11h05

Alors que le PSG envisage de boucler de nombreuses ventes en cette période de mercato estival pour renflouer les caisses et alléger sa masse salariale, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Ander Herrera sont notamment poussés vers la sortie. Sauf que ces trois éléments posent déjà problème…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG compte bien vendre en cette période de mercato estival et se séparer au plus vite de certains éléments pour faire repartir son projet sur de nouvelles bases : « Tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes », assurait récemment le président Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, expliquant donc que le PSG devait se préparer à une vague de départs dans les semaines à venir. Et l’opération dégraissage a déjà commencé pour le PSG.

Areola va partir, d’autres vont suivre

En effet, comme annoncé un peu partout ces dernières heures, le PSG a déjà bouclé avec West Ham un deal compris entre 9 et 12M€ pour le transfert définitif d’Alphonse Areola (29 ans), qui va donc quitter définitivement son club formateur après avoir enchainé les périodes de prêt depuis trois ans. Le gardien français devrait être suivi d’autres éléments jugés indésirables en interne par Luis Campos et qui disposent d’ailleurs d’une cote intéressante sur le marché des transferts comme le révèle L’EQUIPE dans ses colonnes du jour : Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Sergio Rico, Arnaud Kalimuendo ou encore Idrissa Gueye sont notamment concernés. Mais le PSG va avoir du pain sur la planche sur d’autres dossiers…

C’est compliqué pour Icardi, Paredes et Herrera