Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour les ventes de Luis Campos ?

Publié le 27 juin 2022 à 10h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG souhaite dégraisser au plus vite une partie de son effectif pour récupérer des liquidités et gonfler son enveloppe de recrutement, la plupart des éléments poussés vers la sortie disposent d’une cote très intéressante sur le marché des transferts. Ce qui pourrait donc faire les affaires de Luis Campos…

Comme prévu, le PSG s’apprête à boucler la vente d’Alphonse Areola à West Ham dans le cadre d’un transfert avoisinant les 12M€, et le gardien français de 29 ans, déjà prêté la saison passée chez les Hammers , devrait donc être le premier départ bouclé du mercato pour Luis Campos. Mais d’autres ventes sont attendues dans les semaines à venir au PSG, qui souhaite dégraisser une partie de son effectif et se séparer de certains indésirables, et certains semblent déjà bien partis pour être transférés…

Diallo, Gueye, Kehrer… Bonne cote sur le marché ?