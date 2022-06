Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos dégaine une grosse offre sur le mercato !

Publié le 27 juin 2022 à 8h45 par Arthur Montagne

Toujours bien décidé à recruter Milan Skriniar, le PSG aurait dégainé une nouvelle offre auprès de l'Inter Milan. Le club parisien aurait offert 60M€ plus le transfert de Julian Draxler dans la transaction. Refus catégorique du club lombard qui espère toujours récupérer 70M€ pour l'international slovaque.

Nommé conseiller football du PSG il y a quelques jours, Luis Campos a déjà une idée bien précise sur le recrutement qu'il compte mené à Paris. Dans cette optique, plusieurs dossiers sont bien avancés dans l'entrejeu à l'image de Vitinha, dont le transfert est quasiment bouclé, ou encore Renato Sanches pour lequel le PSG a dégainé une offre de 10M€, comme révélé par le10sport.com. Mais ce n'est pas tout puisque le recrutement de Milan Skriniar est également une priorité du côté du club de la capitale.

60M€ + Draxler pour Skriniar ?