Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Favre remplacer Galtier, en partance pour le PSG

Publié le 27 juin 2022 à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 27 juin 2022 à 14h51

Comme prévu, l’OGC Nice a officialisé ce lundi la nomination de Lucien Favre au poste d’entraîneur, ce qui rapproche toujours plus Christophe Galtier du PSG. Il faudra pour cela régler le départ de Mauricio Pochettino et de son staff pour la direction du club de la capitale.

C’était dans l’air du temps comme le10sport.com vous l’avait révélé, c’est désormais officiel : Lucien Favre fait son grand retour à l’OGC Nice ! Le technicien suisse a été nommé ce lundi, quatre ans après son départ du club azuréen, et le propriétaire niçois Jim Ratcliffe a salué le choix Favre sur le site officiel de l’OGC Nice : « Je suis absolument ravi que Lucien Favre nous rejoigne. C’est un entraineur expérimenté, qui a rencontré le succès en Bundesliga, mais aussi ici à Nice. Partout il a suscité respect et admiration. Sa façon de faire évoluer ses équipes nous plait et correspond parfaitement à la vision que nous avons chez INEOS du style de jeu que nous voulons pour l’OGC Nice », indique Ratcliffe.

✅ L'#OGCNice est fier d'annoncer le retour de Lucien Favre !👉 https://t.co/0iXKIPkDQy pic.twitter.com/AGe9w5m51I — OGC Nice (@ogcnice) June 27, 2022

Galtier se rapproche de Paris…

Cette nomination de Lucien Favre étant désormais officielle, l’OGC Nice peut se préparer plus sereinement au départ de Christophe Galtier vers le PSG qui semble inévitable, et le club azuréen précise d'ailleurs dans son communiqué qu'il n'est plus en charge de l'équipe première. Luis Campos doit déjà parvenir à un accord pour résilier Mauricio Pochettino et son staff avant de pouvoir boucler le cas Galtier.