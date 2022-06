Mercato - PSG : Le Bayern Munich abdique pour le transfert de Lewandowski

Foot - Mercato - PSG

Le FC Barcelone bataille avec le PSG pour rafler la mise dans la course à la signature de Robert Lewandowski. Ayant déjà dégainé deux offres de transfert qui n’auraient pas été jugées suffisantes par le Bayern Munich, le club culé verrait la porte du Bayern s’ouvrir puisque le champion d’Allemagne aurait finalement pris la décision de céder le Polonais cet été.

Depuis quelque temps, il est question d’intérêts du PSG et du FC Barcelone pour Robert Lewandowski. En effet, le conseiller football du Paris Saint-Germain, à savoir Luis Campos aimerait aligner le Polonais à Kylian Mbappé et Lionel Messi la saison prochaine lorsque le président du Barça Joan Laporta compterait faire du serial buteur du Bayern Munich la nouvelle figure de proue du FC Barcelone et de l’effectif de Xavi Hernandez. Néanmoins, le Bayern Munich était jusqu’ici bien décidé à mettre des bâtons dans les roues à quiconque souhaitant recruter Robert Lewandowski.

Bayern are now willing to sell Lewandowski. The club is playing for time in order to increase the price & look for a replacement. Bayern did not respond to Barcelona's second offer and want €60m. Barça are ready to pay up to €50m & are confident that will be enough [@Sky_Marc]