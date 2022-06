Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Sadio Mané lâche une bombe sur le PSG

Publié le 27 juin 2022 à 9h10 par Bernard Colas

Désireux de quitter Liverpool cet été, Sadio Mané disposait de plusieurs pistes pour son avenir, et l’international sénégalais a finalement décidé de rejoindre le Bayern Munich. Pourtant, celui-ci avait bien été contacté par le PSG, où Leonardo souhaitait s’attacher ses services. Interrogé sur le sujet, le conseiller de l’attaquant s’est prononcé sur cette offensive parisienne.

À 30 ans, Sadio Mané voulait entamer un nouveau chapitre de sa carrière cet été. Après six saisons à Liverpool, l’attaquant sénégalais s’est engagé avec le Bayern Munich jusqu’en 2025 au terme d’un feuilleton qui a rapidement livré son dénouement. « Mon agent m'a dit qu'il y avait aussi des demandes d'autres clubs. Cela fait partie du business. Mais j'ai tout de suite compris quand le Bayern m'a présenté le plan. Je me suis retrouvé dans le plan du Bayern plus que quiconque », s’est justifié Sadio Mané dans un entretien accordé à Bild . Parmi les autres options dont disposait l’international sénégalais, il y avait notamment le PSG, désireux de se renforcer sur le plan offensif. Un intérêt confirmé par son conseiller Bacary Cissé.

OFFICIEL !Sadio Mané portera le numéro 17 au Bayern Munich ! 🔥SM17 🇸🇳🦁 pic.twitter.com/c2avkrCdO1 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 26, 2022

« Le PSG a bel et bien 'attaqué' Sadio », confirme son conseiller