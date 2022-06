Foot - Mercato

Mercato - Officiel : L’exode continue à l’ASSE, Khazri signe Montpellier

Publié le 27 juin 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Après Romain Hamouma qui a rejoint l’AC Ajaccio après dix saisons passées à l’ASSE, c’est Wahbi Khazri qui a quitté le Forez et évite la relégation en Ligue 2 puisqu’il a signé en faveur de Montpellier après être passé à Bastia, chez les Girondins de Bordeaux, le Stade Rennais et donc Saint-Étienne en Ligue 1.

Cadre de l’ASSE depuis son arrivée orchestrée par Jean-Louis Gasset en 2018, Wahbi Khazri n’accompagnera pas l’ASSE dans sa descente aux enfers en Ligue 2. À l’instar de Romain Hamouma qui s’est engagé en faveur de l’AC Ajaccio, le désormais ex-milieu offensif des Verts et international tunisien a signé un contrat d’une durée non partagée dans le communiqué publié par le MHSC ce lundi soir. Néanmoins, une chose claire a été soumise : Wahbi Khazri est un joueur de Montpellier où il portera le numéro 99.

✍️🇹🇳 𝑾𝒂𝒉𝒃𝒊 𝑲𝒉𝒂𝒛𝒓𝒊 est Montpelliérain !🖌️ 𝐸𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛➡️ https://t.co/EKJHfUYRDe pic.twitter.com/M19PkHuMdJ — MHSC (@MontpellierHSC) June 27, 2022

Wahbi Khazri s’enflamme pour son nouveau challenge après son arrivée au MHSC

L’occasion pour l’ancien milieu offensif et attaquant de l’ASSE de s’enflammer pour le nouveau challenge de sa carrière qui se présente à lui. « Je suis très content d’être ici. C’est un nouveau challenge. Je pense que j’en avais besoin et j’espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. J’espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et que nous vivrons une belle aventure tous ensemble ». Voici le message fort que Wahbi Khazri a fait passer dans le communiqué officiel de Montpellier.

Le président Laurent Nicollin est «ravi» de la signature de Wahbi Khazri