Pierre Ménès : Retour historique en Ligue 1 ?

Alors que la crise des droits TV continuent de faire parler en Ligue 1, l’avenir de DAZN s’assombrit. Le diffuseur est clairement pointé du doigt, au point qu’un retour de Canal+ soit souhaité par de nombreux observateurs et acteurs du football. C’est le cas de Pierre Ménès qui milite ouvertement pour le retour du diffuseur historique de la L1.

Depuis le début du mois et le refus de DAZN de payer l'intégralité de son échéance, la Ligue 1 est frappée par une nouvelle crise de ses droits TV. A tel point qu'un changement de diffuseur ne semble pas à exclure dans les prochains mois. Et Pierre Ménès réclame le retour de Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1.

Pierre Ménès milite pour le retour de Canal+

« Il faut remettre Canal+ dans la boucle, mais ne pas lui faire endosser l’intégralité du financement du football. Il y a des gens qui doivent pouvoir trouver une formule qui pourrait permettre à Canal+ de revenir dans le game », insiste-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d’en rajouter une couche.

«Faire revenir Canal, c’est une solution à creuser»

« Surtout parce que le marque la plus forte de C+ dans le foot, c’est la compétence de ses journalistes et de ses consultants. Entre les consultants et les journalistes de DAZN et ceux de Canal+, excusez-moi de dire qu’il n’y a pas photo un quart de seconde. Mais oui faire revenir Canal, c’est une solution à creuser », ajoute Pierre Ménès.