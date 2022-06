Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 fait une énorme annonce pour Khazri

Publié le 27 juin 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

En fin de contrat le 30 juin, Wahbi Khazri va quitter l'ASSE dans les prochaines heures. L'international tunisien devrait s'engager avec Montpellier. Le président du club héraultais, Laurent Nicollin, annonce même que l'officialisation de sa signature est imminente. Khazri va donc rester en Ligue 1.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE va voir filer de nombreux joueurs cet été, y compris ceux dont le contrat arrive à échéance. A commencer par Wahbi Khazri. L'international tunisien va quitter les Verts et dispose de plusieurs pistes pour rester en Ligue 1. Ces derniers jours, la tendance était clairement à une signature à Montpellier, comme confirmé par le10sport.com. Et Laurent Nicollin confirme que le MHSC va enregistrer l'arrivée de Wahbi Khazri dans les prochaines heures.

C’est parti pour la conférence de presse de reprise avec Laurent Nicollin et Olivier Dall’Oglio 🎙#RepriseMHSC pic.twitter.com/Sx2upAsOmy — MHSC (@MontpellierHSC) June 27, 2022

Nicollin annonce l'arrivée de Khazri