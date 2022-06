Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La première recrue de Longoria débarque, les dessous de l'opération dévoilés

Publié le 27 juin 2022 à 12h30 par Dan Marciano

En janvier dernier, l'OM officialisait l'arrivée de Samuel Gigot. Mais avant de rejoindre Marseille, le défenseur français souhaitait terminer la saison avec le Spartak Moscou. A quelques jours de la reprise, son entourage s'est confié sur son retour dans le championnat français et sur son rêve de porter le maillot phocéen.

L'OM tient sa première recrue estivale, mais depuis le mois de janvier. C'était passé inaperçu mais le club phocéen avait acté l'arrivée de Samuel Gigot. Mais avant de rejoindre Marseille, le défenseur central tenait à aller au bout de son contrat avec le Spartak Moscou et terminer la saison en Russie. Agé de 28 ans, le défenseur s'est engagé avec l'OM jusqu'en 2025. « Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille. Je suis très heureux et très fier » avait déclaré le natif d'Avignon, après avoir signé son contrat. Après quelques jours de repos, Samuel Gigot est attendu au centre d'entraînement mercredi pour la reprise. Des premiers pas placés sous le signe de l'émotion pour le joueur, fan de l'OM depuis son plus jeune âge.





« Il vient dans son club de cœur et il va pouvoir profiter de son fils »