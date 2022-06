Mercato : PSG, Barcelone... Le verdict final tombe pour Ousmane Dembélé

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé susciterait l'intérêt du PSG, de Liverpool et de Chelsea. Toutefois, le champion du monde français devrait tout de même parapher un nouveau bail avec le Barça. Alors que ses prétendants n'auraient pas lancé les grandes manoeuvres pour le recruter, Ousmane Dembélé n'aurait d'autre choix que de prolonger avec le club emmené par Xavi.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrivera à terme ce jeudi, Ousmane Dembélé sera libre s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma librement et gratuitement. En plus du club parisien, le Bayern, Liverpool ou encore Chelsea seraient également à l'affût pour Ousmane Dembélé.

Ainsi, pour ne pas voir Ousmane Dembélé partir librement et gratuitement dans un nouveau club, le FC Barcelone aurait dégainé son offre finale pour le faire plier et le convaincre de rempiler. Selon les informations de RAC1 , le club emmené par Xavi aurait proposé un nouveau contrat à son numéro 7. Un bail avec un salaire qui serait plus faible que celui soumis en décembre. En effet, la direction du Barça aurait formulé une offre d'environ 6,5M€, plus 1,5M€ de bonus, d'après le journaliste espagnol Gerard Romero.

Barca sources talking with confidence that Ousmane Dembele will stay. At no point have Chelsea agreed terms so it’s really his only option unless something dramatic changes in the next 24 hours. No truth whatsoever in a late Liverpool bid. No interest at all. No PSG offer either.