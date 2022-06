Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a dégainé l'offre ultime pour Ousmane Dembélé

Publié le 27 juin 2022 à 17h00 par Hugo Ferreira

Le vent a bien tourné pour l’avenir d’Ousmane Dembélé. Si le FC Barcelone ne semblait initialement pas vouloir continuer l’aventure avec l’ailier, ses bonnes performances en deuxième partie de saison ont tout changé. Les Catalans veulent désormais conserver le Français, et lui auraient transmis une nouvelle offre, qui devrait être la bonne selon eux.

Après des semaines de spéculations, le dossier Ousmane Dembélé devrait prochainement toucher à sa fin. L’international français avait notamment expliqué qu’il souhaitait être rapidement fixé sur son avenir, qui semblait se jouer entre trois clubs. Tandis que le FC Barcelone tentait de lui faire prolonger son contrat, qui prend fin le 30 juin, le Paris Saint-Germain et Chelsea essayaient d’obtenir sa signature gratuitement. Le Barça n’a cependant pas dit son dernier mot, et une nouvelle proposition aurait été faite à l’attaquant.

Barcelone a transmis une nouvelle offre à Dembélé

Le FC Barcelone aurait lancé sa dernière offensive pour Ousmane Dembélé. Selon les informations de la RAC1 , une nouvelle offre serait arrivée sur le bureau de l’international français et de son agent Moussa Sissoko. Toutefois, le salaire proposé par les Catalans serait plus faible que celui qui était offert à l’ailier en décembre. Quoi qu’il en soit, la fin de ce dossier approche, puisque le principal intéressé doit donner sa réponse au Barça durant cette semaine, et les Blaugrana pensent qu’il finira par rester.

Barcelone est confiant sur ce dossier