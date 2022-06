Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Campos dans ce gros dossier en Ligue 1

Publié le 27 juin 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Performant sous le maillot du RC Lens la saison dernière, Seko Fofana suscite des convoitises sur le marché des transferts. Le milieu de terrain serait notamment dans la short-list établie par Luis Campos au PSG. Récemment, il a également été question d'un intérêt d'Arsenal pour le milieu de terrain, mais le club anglais aurait d'autres profils en tête.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos regarde beaucoup à l'étranger, mais garde un œil attentif sur le marché des transferts en France. Selon L'Equipe et le journaliste Saber Desfarges, le responsable portugais en pincerait notamment pour Seko Fofana. Agé de 27 ans, le milieu de terrain ivoirien a réalisé une saison solide sous le maillot du RC Lens. Ses qualités de finition, mais aussi sa puissance sont très appréciés par le PSG, qui aurait entamé des discussions avec le club Sang et Or.

Mercato - PSG : Le Qatar et Luis Campos préparent une grosse opération https://t.co/2OJ2woYCvq pic.twitter.com/RlFob9cbxQ — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

Arsenal ne serait pas intéressé par Seko Fofana