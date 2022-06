Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est passé à l’action pour un gros poisson de Ligue 1

Publié le 26 juin 2022 à 17h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 26 juin 2022 à 17h17

Taulier du championnat à son poste au cours de la saison, Seko Fofana attiserait bien des convoitises sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG. Pour autant, les dirigeants parisiens et le conseiller football Luis Campos n’auraient pas encore dégainé d’offre concrète pour le transfert du joueur du RC Lens.

En grande forme pendant l’intégralité de la saison avec le RC Lens, et grand artisan de la septième place lensoise, Seko Fofana (27 ans) aurait de fortes chances de ne pas s’éterniser dans le nord de la France. En effet, que ce soit le PSG ou l’OM, les deux clubs sont prêts à livrer bataille à l’OL dans la course à la signature de Fofana. Le10sport.com vous révélait le 27 mai dernier que l’Olympique Lyonnais était dans le coup et réfléchissait à la meilleure approche possible pour tenter sa chance auprès du RC Lens. Depuis, le PSG semble avoir pris une certaine avance sur ses concurrents dans ce dossier.

🔴 Comme évoqué par l'Equipe et @SaberDesfa il y a des discussions fortes entre Lens et le PSG pour le milieu de terrain Seko Fofana 🇨🇮. Un profil validé à 100% par la nouvelle direction sportive. Pas d'offre formelle pour le moment. #TeamPSG #Fofana — ParisTeam (@Paristeamfr) June 26, 2022

Des discussions pour Fofana, mais pas d’offre formelle…