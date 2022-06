Foot - Mercato

Mercato : Ronaldo prend une décision radicale pour son avenir

Publié le 27 juin 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Déçu par la saison réalisée par son équipe et par le manque d'ambitions lors de ce début de ce mercato estival, Cristiano Ronaldo penserait à clore son aventure à Manchester United, seulement un an après son arrivée. Son agent aurait sondé de nombreuses équipes européennes. Un départ en MLS ne serait, par contre, pas d'actualité.

Comme la saison dernière, l'avenir de Cristiano Ronaldo devrait monopolisé l'actualité sportive lors de ce mercato estival. Déçu par la saison réalisée par Manchester United, le joueur portugais n'hésiterait pas à mettre la pression sur ses dirigeants, réclamant des renforts au plus vite. Mais irrité par l'attitude de ses responsables, Ronaldo envisagerait de claquer la porte dès cet été. Son agent, Jorge Mendes, aurait commencé à contacter de nombreuses formations européennes.

Transferts : Cristiano Ronaldo met encore le feu au mercato d’été https://t.co/p7css9RVcY pic.twitter.com/qGTE6t4yFe — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

Ronaldo recale Beckham et l'Inter Miami