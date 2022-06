Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo lance un gros ultimatum pour son avenir

Publié le 26 juin 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

De retour à Manchester United depuis le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo pourrait prendre le large dès cet été. En effet, l'agent de CR7 aurait sondé plusieurs clubs, tels que le Bayern ou encore Chelsea, pour boucler son transfert. Toutefois, selon la presse britannique, le clan Ronaldo agirait de la sorte pour mettre la pression sur la direction de Manchester United.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Juventus pour faire son retour à Manchester United. Toutefois, CR7 commencerait à regretter son choix. En effet, la star portugaise aurait des envies de départ seulement un an après son rapatriement à Manchester United. Et pour relancer la carrière de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes serait déjà passé à l'action, puisqu'il aurait approché à la fois Chelsea, le Bayern et l'AS Rome pour boucler un transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, le clan Ronaldo aurait lancé ces démarches parce qu'il aurait un plan machiavélique.

Cristiano Ronaldo va partir si Manchester United ne réalise pas un mercato XXL