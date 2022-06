Foot - Mercato

Mercato : Après Gareth Bale, ces stars sont aussi attendues aux Etats-Unis

Publié le 27 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Arrivé au terme de son contrat au Real Madrid, Gareth Bale était libre de s’engager où il voulait. Annoncé un peu partout en Europe, le Gallois a finalement traversé l’Atlantique pour s’engager en MLS avec le Los Angeles FC. Cela fait donc une nouvelle star pour le championnat américain. Et dans les années à venir, d’autres grands noms du football devraient suivre et rejoindre la MLS.

L’avenir de Gareth Bale est donc désormais réglé. Après son aventure au Real Madrid, le Gallois a décidé de prendre la direction des Etats-Unis. En effet, ce dimanche, il s’est engagé avec le Los Angeles FC. Sur ses réseaux sociaux, Bale a posté une vidéo avec les couleurs de l’équipe californienne, avec comme légende : « On se voit bientôt Los Angeles ». Une nouvelle star débarque donc en MLS après David Beckham, Thierry Henry, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic, Gonzalo Higuain ou encore Blaise Matuidi. Cela va ainsi permettre au championnat américain de se développer encore un peu plus. Et dans les années à venir, d’autres stars devraient débarquer.

See you soon, Los Angeles. 👊 @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe — Gareth Bale (@GarethBale11) June 25, 2022

Lionel Messi

Forcément, quand il s’agit d’évoquer les stars qui sont attendues en MLS dans les années à venir, le nom de Lionel Messi arrive en premier. Aujourd’hui, l’Argentin est au PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2023, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Mais son avenir est déjà au coeur des discussions et tout indique que Messi rejoindre les Etats-Unis et plus particulièrement l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. Jorge Mas, co-propriétaire de celle-ci, avait d’ailleurs pu expliquer sur Lionel Messi : « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste. C’est une possibilité ».

Cristiano Ronaldo

Alors qu’on a eu l’habitude de voir le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en Liga, celui-ci pourrait revivre du côté de la MLS. En effet, l’actuel joueur de Manchester United pourrait lui aussi débarquer aux Etats-Unis très prochainement. « Il y a quelques années, Cristiano m’avait dit qu’il finirait sa carrière aux Etats-Unis. Il n’est pas déterminé à 100% mais c’est une grande possibilité », avait d’ailleurs lâché Nani, compatriote de Cristiano Ronaldo, il y a quelques années.

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann, lui ne l’a jamais caché. Pour le joueur de l’Atlético de Madrid, évoluer en MLS fait partie de son plan de carrière. Fan de la culture américaine, de la NBA, de la NFL, le Français a prévu de rejoindre les Etats-Unis dans les années à venir. Régulièrement, Griezmann fait part de cette envie d’aller en MLS et il avait notamment pu expliquer : « Il y a quelques années, Cristiano m’avait dit qu’il finirait sa carrière aux Etats-Unis. Il n’est pas déterminé à 100% mais c’est une grande possibilité ».

Neymar