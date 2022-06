Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand ménage de Campos et Galtier va pouvoir commencer

Publié le 27 juin 2022 à 18h00 par Thomas Bourseau

Christophe Galtier n’est officiellement plus l’entraîneur de l’OGC Nice. C’est en effet ce qu’on peut lire dans le communiqué du club azuréen qui a officialisé la venue de Lucien Favre ce lundi. La prochaine destination de Galtier n’est autre que le PSG et le10sport.com confirmait cette tendance il y a déjà neuf jours de cela. Et l’énorme nettoyage de printemps au sein de l’effectif parisien va pouvoir démarrer pour Galtier et Campos, conseiller football du PSG.

Cela faisait désormais quelques jours que le sort de Christophe Galtier à l’OGC Nice semblait scellé. le10sport.com vous révélait le 18 juin dernier que Galtier n’était qu’à quelques pas du PSG et que ce n’était juste qu’une question de temps avant que sa nomination soit officialisée. Il fallait en parallèle que les décideurs du Paris Saint-Germain parviennent à un accord pour la compensation financière avec Mauricio Pochettino et son staff dont les contrats respectifs courent jusqu’en juin 2023 soit trouvé. Et cette question est encore d’actualité. Pour autant, l’OGC Nice a pris les devants. Le10sport.com vous dévoilait le 23 juin que les négociations entre les Aiglons et leur ancien coach Lucien Favre se trouvaient dans la phase finale. C’est désormais officiel : le technicien suisse est de retour sur la Côte d’Azur comme l’a annoncé le club niçois ce lundi tout en affirmant que « Christophe Galtier ne dirige plus l’équipe première de l’OGC Nice. Ce lundi, la reprise des Aiglons a été animée par Lucien Favre, dont le club est fier d’annoncer le retour ».

Galtier en approche…

Place au challenge PSG donc pour Christophe Galtier ? C’est du moins la direction que prend ce feuilleton. Pour définitivement se séparer de Mauricio Pochettino, les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain sont dans l’obligation de verser une indemnité s’élevant à 15M€ comme L’Équipe l’a souligné ce lundi. Pour ce qui est du prix du transfert de Galtier, qui disposait d’un contrat avec l’OGC Nice, le PSG devra comme cela a été dit dans la presse ces derniers temps, transmettre la coquette somme de 10M€ aux Aiglons . Un package de 25M€ uniquement pour changer d’entraîneur. Et pour en partie se refaire la cerise, le PSG devra encore plus se montrer astucieux concernant le dégraissage de son effectif, un objectif primordial du conseiller football Luis Campos et de son allié non officiel Antero Henrique pour le dossier des ventes.

Un travail colossal avec Luis Campos pour la confection de l’effectif de Christophe Galtier

À présent que Christophe Galtier n’est officiellement plus l’entraîneur de l’OGC Nice, Luis Campos va pouvoir pleinement se consacrer à la refonte d’effectif du PSG avec son futur coach. D’après The Athletic , les deux hommes qui ont déjà collaborer ensemble au LOSC, vont travailler de concert afin de décider qui restera au PSG et surtout qui pliera bagage puisque les départs seraient un objectif primordial de la direction parisienne. À l’instant T, plusieurs éléments seraient susceptibles de prendre la porte d’après The Athletic . Bien qu’il semble être plus affuté qu’au cours de la saison qui vient de fermer ses portes, Mauro Icardi n’aurait toujours plus sa place au PSG et devrait être l’un des grands sacrifiés. Même son de cloche pour Idrissa Gueye qui ne fait plus partie du projet sportif du PSG et semble disposer d’une porte de sortie du côté de Galatasaray. Danilo Pereira se rapprocherait pour sa part de Fenerbahçe et pourrait lui aussi être poussé vers la sortie, au même titre que Julian Draxler.

Le dossier spécial Keylor Navas

Pour Keylor Navas, c’est un autre cas de figure puisqu’il ne fait pas partie des indésirables du PSG, mais refuse de poursuivre en tant que numéro un par intermittence avec Gianluigi Donnarumma comme il l’a fait savoir en fin de saison. Reste à savoir si le PSG parviendra à se séparer de tous ces joueurs lorsque Thilo Kehrer, Abdou Diallo ou encore Layvin Kurzawa devraient aux aussi animer le mercato.