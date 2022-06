Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est confronté à un chantier colossal

Publié le 27 juin 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à renforcer son effectif cet été, Pablo Longoria va devoir gérer l'épineux chantier du secteur défensif de l'OM. En effet, alors que Samuel Gigot va arriver, William Saliba fera le chemin inverse tandis que les départs de Duje Caleta-Car, Jordan Amavi et Alvaro Gonzalez sont attendus. C'est donc un véritable casse-tête qui attend l'OM sur le marché des transferts.

Qualifié pour la Ligue des champions, l'OM devrait animer le mercato pour renforcer son effectif. Pablo Longoria a d'ailleurs récemment annoncé la couleur. « Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité », assurait le président de l'OM sur le site officiel du club. Et un secteur de jeu occupe particulièrement Pablo Longoria.

Un casse-tête en défense