Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria aurait enfin tranché pour son prochain club

Publié le 27 juin 2022 à 11h30 par Bernard Colas

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria est en discussion avec la Juventus depuis plusieurs semaines, mais les deux parties tardent à trouver un accord. Dernièrement, la presse italienne indiquait que le club turinois perdait patience avec l’international argentin, mais ce dernier ne voudrait pas passer à côté de cette opportunité et prend aujourd’hui le chemin de la Serie A.

Fixé sur son sort assez tôt, Angel Di Maria (34 ans) n’a pas encore réglé sa situation personnelle alors que son contrat avec le PSG s’achèvera officiellement le 30 juin. Le club de la capitale a annoncé avant la fin de la saison le départ de l’international argentin, après sept années de bons et loyaux services au cours desquelles le numéro 11 est entré dans l’histoire en devenant le meilleur passeur de l’écurie parisienne avec 112 offrandes. À quelques mois du Mondial au Qatar, Angel Di Maria écarte à ce jour l’idée d’un retour en Argentine, alors que son nom circule à Benfica et au FC Barcelone, mais c’est bien la Juventus qui est en pole pour s’attacher les services d’ El Fideo . Le club turinois a entamé les discussions avec le clan Di Maria il y a quelques semaines, mais aucun accord n’a été trouvé pour autant, le joueur privilégiant une autre destination pour son avenir. De quoi faire perdre patience aux Bianconeri , qui pourraient néanmoins obtenir gain de cause.

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour le transfert de Di Maria https://t.co/ImMnyrGc1e pic.twitter.com/sR2oJA8vsS — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

Di Maria à la Juventus, ça se précise