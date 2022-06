Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour le transfert de Di Maria

Publié le 26 juin 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria aurait donné son aval pour signer à la Juventus. Toutefois, l'affaire ne serait pas encore bouclée pour la Vieille Dame, même si le transfert d'El Fideo de concrétiserait de plus en plus. Selon la presse italienne, les positions de la Juventus et d'Angel Di Maria seraient on ne peut plus proches.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria va faire ses valises cet été et changer de club librement et gratuitement. En effet, le club de la capitale aurait décidé de ne pas activer l'option incluse dans le contrat de son numéro 11 pour le prolonger. Ainsi, Angel Di Maria va rejoindre un nouveau club à la fin de son bail le 30 juin. Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport a lâché une bombe sur l'avenir d' El Fideo . Alors qu'il semblait attendre une offensive du FC Barcelone, Angel Di Maria aurait finalement décidé de donner son feu vert à la Juventus pour un transfert cet été. Et à en croire Alfredo Pedulla, l'attaquant du PSG aurait pris cette décision pour éviter de voir la Vieille Dame se retirer s'il attendait indéfiniment le Barça. Toutefois, selon l'entourage d'Angel Di Maria - sondé par Nicolo Schira - son transfert à la Juve ne serait pas bouclé du tout, du moins pas pour le moment. Et à en croire les représentants du joueur, il n'aurait même pas donné son aval définitif aux Bianconeri .

Ecco perché #DiMaria è sempre più vicino alla #Juve ⬇️ https://t.co/B1HiHA89zy — Tuttosport (@tuttosport) June 26, 2022

«Ces dernières heures, cela devient quelque chose de beaucoup plus concret»