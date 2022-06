Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Di Maria déjà bouclé ? La réponse de son clan !

Publié le 26 juin 2022 à 20h15 par Amadou Diawara

D'après la presse italienne, Angel Di Maria aurait donné son aval à la Juventus pour un transfert libre et gratuit cet été. Contacté dans la foulée, l'entourage de l'attaquant du PSG a expliqué que rien n'était encore bouclé pour le moment. La Juve doit donc s'armer de plus de patience.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria va signer dans un nouveau club librement et gratuitement cet été. Alors qu'il se rapprocherait de plus en plus de la Juventus, El Fideo aurait fait patienter le club turinois car il privilégierait un transfert au FC Barcelone. Toutefois, Angel Di Maria aurait finalement décidé de donner son feu vert à la Juve selon la Gazzetta dello Sport . Et d'après Alfredo Pedulla, l'attaquant argentin du PSG aurait fait ce choix pour éviter que la Vieille Dame fasse machine arrière parce qu'il attend trop longtemps le Barça.

“No esta cerrado” questo quello che filtra dall’entourage di Angel #DiMaria. Pressing #Juventus altissimo ed è vero che filtra fiducia dal mondo bianconero, ma la chiusura e il sì totale del Fideo non c’è “ahora” a detta dei rappresentanti dell’argentino... #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2022

Rien n'est bouclé pour Angel Di Maria d'après son clan