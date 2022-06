Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une demande de Neymar fixée à 80M€ sur le mercato

Publié le 26 juin 2022 à 14h45 par Bernard Colas

Coéquipier de Neymar en sélection, Antony a retenu l’attention du PSG ces derniers mois. Une piste vue d’un bon œil par la star auriverde, mais les exigences financières de l’Ajax Amsterdam ont de quoi refroidir le club de la capitale et les autres prétendants, puisque l’attaquant brésilien serait estimé à 80M€ par ses dirigeants.

Avec le départ acté d’Angel Di Maria et le transfert espéré de Mauro Icardi, le PSG veut se renforcer sur le plan offensif. Hugo Ekitike (Reims) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) sont notamment visés par Luis Campos, mais d’autres joueurs ont récemment été annoncés dans le viseur du club parisien. D’après les informations divulguées par le10sport.com en mars dernier, le PSG étudie le profil d’Antony, auteur de 12 buts et 10 passes décisives en 32 matches sous le maillot de l’Ajax Amsterdam. Un intérêt évoqué par d’autres médias, à l’instar du Telegraaf , expliquant dès février que Neymar et Marquinhos voyaient d’un très bon œil la venue de leur compatriote, mais le dossier est complexe.

Pour Antony, c’est 80M€