Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette fois-ci, tout est bouclé pour le transfert de Di Maria

Publié le 26 juin 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 26 juin 2022 à 18h41

Angel Di Maria n’est plus un joueur du PSG depuis la fin de la saison et fait beaucoup parler de lui dans la presse au sujet de sa prochaine destination. Alors qu’il a été question du FC Barcelone, du Benfica Lisbonne ou encore de la Roma, c’est bien à la Juventus que Di Maria serait sur le point de s’engager après avoir donné son aval à la Vieille Dame selon la presse italienne.

De quoi sera fait l’avenir d’Angel Di Maria ? Après sept saisons passées au PSG, l’Argentin a fait ses adieux en pleurs au public du Parc des princes le 21 mai dernier. Depuis, le nom de Di Maria est lié à la Juventus bien que ces dernières semaines, il ait été question de doutes concernant la volonté du désormais ex-joueur du PSG de s’engager en faveur de la Juventus, privilégiant le FC Barcelone ou un retour au Benfica Lisbonne. Pour ESPN Argentina , Di Maria s’est montré plus ouvert à l’option le conduisant à la Vieille Dame . « La Juventus est le plus grand club d'Italie, l'une des équipes qui s'est intéressée à moi. J'évalue encore mon avenir, mais je me concentre avant tout sur mes vacances avec ma famille ». Au cours de la même interview, Angel Di Maria n’a clairement pas fermé la porte au FC Barcelone malgré son passif avec le Real Madrid. « Le Barça oui, c’est un des meilleurs clubs du monde aussi. Les deux clubs ont toujours été opposés (ndlr le Real Madrid et le Barça), et il était juste de noter que par moments le Barça était spectaculaire et qu’ils dominaient, mais bon comme je vous l’ai dit, je pense que c’est aussi un des meilleurs clubs du monde et il me plairait aussi d’y jouer ». Que faut-il en tirer pour la prochaine destination de celui qui est surnommé El Fideo ?

Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato https://t.co/L7t1ZgbnnP — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 26, 2022

Angel Di Maria a dit «oui» à la Juventus