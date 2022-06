Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Voilà les trois clubs qui pourraient signer Neymar durant le mercato

Publié le 26 juin 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Après une nouvelle saison irrégulière avec le PSG, Neymar a reçu cette semaine un coup de pression de la part de Nasser Al-Khelaïfi, alors que l’international auriverde a perdu son statut d’intouchable dans la capitale. Un départ est ainsi envisagé par le club de la capitale, mais également par le joueur, qui pourrait se relancer en Premier League.

De nouveau touché à une cheville et écarté des terrains pendant plusieurs mois, Neymar n’est pas parvenu à faire l’unanimité durant la dernière saison, avec 13 buts et 8 passes décisives en 28 apparitions. Dans le collimateur d’une partie du Parc des Princes après l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid, Neymar a également perdu son statut d’intouchable auprès de sa direction, qui envisage pour la première fois de s’en séparer durant le mercato estival. Interrogé cette semaine par Le Parisien sur l’avenir de la star auriverde, Nasser Al-Khelaïfi a lâché un message clair à son sujet : « Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 % », a confié le président du PSG, se montrant tout aussi énigmatique auprès de Marca : « On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes. » Nasser Al-Khelaïfi ne ferme donc pas la porte à un départ du numéro 10, qui pourrait faire parler de lui cet été puisque RMC annonce ce dimanche que Neymar se pose désormais des questions sur la suite de sa carrière, à quelques mois du Mondial au Qatar. Mais quelles sont les options pour son avenir ?

La Juve et le Barça trop justes financièrement

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar sera sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 à partir du 1er juillet, mais cela ne l’empêche pas de s’interroger sur sa situation après les déclarations de son président qui ne lui ont pas plu. L’attaquant de 30 ans attend désormais que le Paris Saint-Germain affiche une position claire le concernant, avant d’envisager un transfert. Cependant, les pistes sont rares pour le joueur en raison de son prix et de son salaire. Dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt de la Juventus, mais il est difficile d'imaginer le Brésilien s’envoler pour Turin à cause des 30M€ nets qu’il perçoit chaque année selon AS . Il en est de même pour le FC Barcelone d’après les informations de RMC . Après avoir tenté à plusieurs reprises de rapatrier son ancien joueur, le club culé n’a pas les ressources nécessaires actuellement pour boucler une telle opération.

Manchester, Chelsea, Newcastle… Un avenir en Premier League pour Neymar ?