Mercato - PSG : Campos et Henrique lancent les hostilités pour ce crack

Publié le 27 juin 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Ayman Kari pourrait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Alors que le Bayern et plusieurs écuries allemandes seraient sur les traces du crack de 17 ans, Luis Campos et Antero Henrique auraient décidé de passer à la vitesse supérieure pour sa prolongation. En effet, les deux hommes auraient prévu d'intensifier les discussions avec le clan Ayman Kari dans les prochains jours.

Lors de ce mercato estival, le PSG pourrait perdre de nouveaux talents. Après avoir vu ses plus grosses pépites partir ces dernières saisons, le club de la capitale tenterait de ne plus revivre un tel scénario. Toutefois, le PSG pourrait voir ce cauchemar se reproduire ce été avec Xavi Simons (19 ans) et Ayman Kari, tous deux en fin de contrat le 30 juin. Et en ce qui concerne le crack de 17 ans, les prétendants ne manqueraient pas. En effet, Ayman Kari aurait la cote en Allemagne, et le plus grand cador de la Bundesliga - à savoir le Bayern - serait même sur ses traces.

Ayman Kari a la cote en Allemagne

Toutefois, comme l'a annoncé le conseiller d'Ayman Kari, le PSG a lancé les démarches pour le prolonger et ainsi bloquer son départ. « Paris est revenu vers nous. Antero Henrique gère désormais le dossier directement avec Yohan Cabaye (coordinateur sportif du centre de formation, NDLR) » , a confié Galain Sambi dernièrement à RMC Sport .

Le PSG va accéléré les négociations pour prolonger Ayman Kari

Et d'après les indiscrétions de Foot Mercato , divulguées ce samedi, les discussions entre le PSG et le clan Ayman Kari seraient en bonne voie. A en croire le média français, la situation du jeune milieu de terrain - qui est considéré comme l'un des meilleurs éléments du centre de formation parisien - aurait bien évolué après le départ du directeur sportif Leonardo. En effet, Luis Campos - le nouveau conseiller football du PSG - et Antero Henrique auraient repris ce dossier en main, relançant les négociations avec Ayman Kari et ses représentants pour boucler une prolongation avant la fin de son contrat le 30 juin.

Ayman Kari veut évoluer avec le groupe pro du PSG en 2022-2023