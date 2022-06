Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Galtier et Zidane, le Qatar pensait à Mourinho

Publié le 28 juin 2022 à 10h10 par Axel Cornic

Alors que le départ de Mauricio Pochettino n’est pas encore officiel, le Paris Saint-Germain attend avec impatience l’arrivée de Christophe Galtier, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le10sport.com. Pourtant, avant de penser au coach de l’OGC Nice, le PSG semblait rêver de Zinedine Zidane... mais également de José Mourinho !

L’identité de l’entraineur du Paris Saint-Germain anime les débats depuis quelques semaines. Le départ de Mauricio Pochettino n’est plus qu’une question de temps et au sein du club on a longtemps croisé les doigts pour avoir Zinedine Zidane, mais selon nos informations l’arrivée de Luis Campos a mis en avant la piste menant à Christophe Galtier. Ce dernier a tout récemment été remplacé par Lucien Favre à l’OGC Nice et au PSG on semble désormais attendre simplement un accord pour le licenciement de Pochettino et son staff, pour annoncer son arrivée.

Mercato - PSG : Le prix est connu pour le transfert de Christophe Galtier https://t.co/T4ascymX4M pic.twitter.com/7wLNo6Geti — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Pochettino n’est pas encore parti

Ça bloquerait encore avec le technicien argentin, à en croire les dernières révélations de L’Equipe . Ce mardi, le quotidien explique en effet que Mauricio Pochettino et son staff pousseraient pour toucher une prime de 2M€, qui s’ajouterait aux 15M€ totaux que devra débourser le PSG pour changer d’entraineur. Les discussions devraient ainsi se poursuivre encore quelques temps, avant que la séparation ne soit officielle.

Un pacte de non-agression pour Mourinho ?