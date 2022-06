Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour ce transfert à 40M€

Publié le 28 juin 2022 à 9h45 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête de renfort au milieu de terrain, le PSG courtise notamment Seko Fofana du RC Lens et pour lequel le club nordiste réclamerait entre 30 et 40M€. Franck Haise, l’entraîneur lensois, a pris la parole sur l’avenir de Fofana lundi et ouvre clairement la porte à un transfert de son joueur avant la fin du mercato.

En plus des nombreuses ventes qu’il doit acter d’ici la fin du mercato, Luis Campos doit également renforcer le PSG et différents postes sont ciblés à cet effet par le conseiller sportif du club de la capitale : la défense centrale avec la piste Milan Skriniar (Inter Milan), l’attaque avec Gianluca Scamacca (Sassuolo), et bien sûr le milieu de terrain, avec notamment Seko Fofana (RC Lens).

Fofana, une piste à l’étude pour le mercato du PSG

En effet, le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Fofana depuis plusieurs semaines, et L’EQUIPE indiquait dernièrement que le RC Lens serait disposé à envisager un transfert de l’international ivoirien contre une offre comprise entre 30 et 40M€. Et Luis Campos a même reçu le feu vert officiel pour Seko Fofana…

Le RC Lens ouvre la porte à Fofana