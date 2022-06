Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue pour Christophe Galtier

Publié le 28 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Pour le moment, rien n’est encore officiel pour l’arrivée de Christophe Galtier au PSG. Néanmoins, cela fait maintenant plusieurs jours qu’il semble acté que le natif de Marseille succèdera à Mauricio Pochettino à la tête des champions de France. Et les dernières déclarations confirment cette tendance et la prochaine arrivée de Galtier à Paris.

Après un an et demi sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n’a jamais réussi à convaincre à la tête du club de la capitale. Et finalement, la dernière élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions a été la goutte de trop pour l’Argentin. Il était alors acté qu’il serait remercié cet été. La question était alors de savoir qui viendrait remplacer Pochettino. Longtemps, le rêve du Qatar a été Zinedine Zidane, mais c’est finalement Luis Campos qui va avoir gain de cause, lui qui a poussé pour Christophe Galtier.

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Rivère sur le transfert de Galtier à Paris https://t.co/lFACcMaVkj pic.twitter.com/3Sb4q4sorr — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

« C’est une opportunité fantastique »

Le PSG n’a encore rien officialisé concernant Christophe Galtier, mais une chose est sûre, il n’est déjà plus l’entraîneur de l’OGC Nice, qui a présenté Lucien Favre ce lundi. D’ailleurs, à l’occasion de cette conférence de presse, Jean-Pierre Rivère, président des Aiglons, a quelque peu vendu la mèche pour Galtier au PSG, lâchant : « Je lui souhaite de réaliser la meilleure saison possible. C’est une opportunité fantastique. On connaît à peu près la destination de Christophe, ils ont encore quelques détails à régler ».

Le transfert de Pochettino à régler

Et si le PSG n’a pas encore annoncé l’arrivée de Christophe Galtier, c’est aussi parce que le départ de Mauricio Pochettino n’est pas totalement réglé. En effet, il faut indemniser l’Argentin, qui avait encore un an de contrat. Et jusqu’à présent, ça bloquait pour l’accord avec Pochettino.