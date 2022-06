Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pochettino bloqué… pour 2M€ ?

Publié le 28 juin 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 28 juin 2022 à 8h17

Actuellement en pleines négociations avec le PSG quant à la résiliation de son contrat pour laisser place à Christophe Galtier, Mauricio Pochettino ne lâche pas prise auprès de sa direction. Au-delà des 15M€ d’indemnités de départ initiaux, l’entraîneur argentin réclame 2M€ supplémentaires que le club refuse de lui céder.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est bientôt la fin ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 10 juin dernier, c’est bien Christophe Galtier qui va venir succéder l’entraîneur argentin sur le banc du club de la capitale, Zinedine Zidane ayant repoussé les approches du Qatar. La nomination de Lucien Favre dimanche sur le banc de l’OGC Nice confirme d’ailleurs la tendance d’un départ de Galtier, mais il faut avant tout résoudre le cas Pochettino.

Ça coince sur 2M€ de primes entre le PSG et Pochettino

L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que les discussions entre le PSG et le clan Pochettino butent sur un point précis : non pas la somme de 15M€ prévue initialement pour l’ensemble de la résiliation de l’entraîneur argentin et de son staff, mais 2M€ portant sur une prime que l’ancien manager de Tottenham et ses collaborateurs auraient perçu s’ils étaient restés au PSG pour la saison à venir.

Mercato - PSG : Les clashs mémorables de Christophe Galtier https://t.co/2AOCSEfYaP pic.twitter.com/a6rXgal0CT — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Pochettino et le PSG vont encore discuter

La direction parisienne se montre pour l’heure inflexible, et les discussions vont donc se prolonger entre les deux parties. Reste à savoir si ce feuilleton entre Pochettino et le PSG sera rapidement réglé, pour laisser place à l’ère Christophe Galtier…