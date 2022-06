Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle vente en très bonne voie après Areola ?

Publié le 28 juin 2022 à 9h10 par Axel Cornic

Annoncé parmi les candidats au départ en ce mercato estival, Abdou Diallo ne rentre clairement plus dans les plans du PSG. Ça tombe bien puisqu'il semble toujours avoir la cote à l’étranger et surtout en Italie, puisque l’AC Milan pourrait vraisemblablement revenir à la charge, après l’avoir suivi pendant des nombreuses semaines l’été dernier déjà.

Luis Campos travaille déjà sur plusieurs pistes pour renforcer le Paris Saint-Germain, avec notamment Milan Skriniar, un nom que nous vous avons révélé sur le10sport.com et Gianluca Scamacca. Parallèlement, Antero Henrique travaille lui sur les ventes et plusieurs dossiers pourraient se décanter au cours des prochains jours après le départ d’Alphonse Aréola, notamment en défense. Pour faire place à Skriniar, le PSG semble en effet vouloir vendre Thilo Kehrer et Abdou Diallo, dont le temps de jeu a pourtant été conséquent cette saison.

Une offensive de l’AC Milan en préparation ?

D’après les informations de Sky Sport Italia , l’un des deux indésirables du PSG aurait déjà trouvé preneur. A la recherche de renforts en défense, l’AC Milan aurait l’intention de réactiver la piste menant à Abdou Dialllo, qui avait déjà été un objectif fort l’été dernier puis cet hiver.

Maldini séduit par Diallo

Le profil du Sénégalais plairait énormément du côté de Milan et cela serait notamment le cas de Paolo Maldini, qui avait personnellement activé cette piste par le passé et qui devrait une nouvelle fois être aux manettes. A noter qu’auparavant Abdou Diallo était censé pallier la grosse blessure de Simon Kjær, mais serait cette fois visé pour jouer à ses côtés, avec Fikayo Tomori et Pierre Kalulu.