Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les clashs mémorables de Christophe Galtier

Publié le 28 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Attendu dans les prochains jours pour venir prendre place sur le banc du PSG, Christophe Galtier va donc relever un énorme challenge au sein du club de la capitale. Et au cours de sa carrière, l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC s’est parfois retrouvé au cœur de polémiques et clashs qui ont forgé son caractère. Retour sur ces moments.

Un divorce difficile avec Létang au LOSC

Le divorce entre Christophe Galtier et le LOSC ne s’est pas passé sans encombre à l’été 2021, loin de là. L’entraîneur souhaitait pouvoir être libéré par les Dogues pour rejoindre l’OGC Nice, d’autant qu’il venait de réaliser l’exploit de remporter le titre en Ligue 1, mais le président lillois Olivier Létang ne lui a pas facilité la tâche, et Galtier a sèchement réglé ses comptes avec lui en mai dernier dans un entretien accordé à La Voix du Nord : « Je pensais honnêtement, ou naïvement, ou c’est peut-être mon côté humain, partir plus facilement avec tout ce que l’on avait fait dans le club, ce qu’on laissait en termes de valeur ajoutée pour l’effectif, avec un titre de champion. Et sur ça, je lui en veux ! Alors il est content, il a obtenu une indemnité. Merci Jim Ratcliffe, merci l’OGC Nice. Il a eu la sensation d’être passé pour le président qui vendait un entraîneur. Pour l’institution. Mais il n’en a rien à foutre de l’institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent. Il ne pense qu’à sa gueule », a lâché Galtier sur Létang. Le message est passé…

Mercato - PSG : Nice confirme le transfert de Christophe Galtier à Paris https://t.co/wgx87P6SQ6 pic.twitter.com/AzlyMMKAqB — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

La célèbre bagarre contre Gallardo…

En avril 2000, alors qu’il est l’un des adjoints de Bernard Casoni à l’OM, Christophe Galtier s’était retrouvé au cœur d’une bagarre dans les couloirs du stade Vélodrome avec Marcelo Gallardo, qui était joueur à l’époque de l’AS Monaco. En mars 2016, dans les colonnes de So Foot, Galtier revenait pour la première fois sur cette altercation avec l’ex-international argentin : « Je ne l’ai jamais frappé, jamais. S’il y a un gars qui a hyper protégé tout le monde pour éviter qu’il y ait des incidents, c’est moi. Marcelo est un très grand joueur, mais il pouvait faire péter les plombs à un adversaire. C’était un provocateur, il allait loin. Il crachait à la figure, il insultait tout le monde. Il pense que je l’ai frappé par derrière. Il y avait trois personnes à côté de lui à ce moment-là. Et dans ces trois-là, il y en a deux qui l’ont attrapé, il a fini en morceaux, mais moi, je ne l’ai jamais pris par les cheveux… Il faut se rappeler que l’OM, à ce moment-là, peut avoir match perdu, et si c’est le cas, on est relégués… Ceux qui l’ont fait sont allés voir le président. Mais ça s’est passé en interne. Les dirigeants avaient cinq jours pour sauver la vie du club. Aux différentes commissions, ils se sont contentés de déclarer que la sécurité était bien en place et que la caméra s’est débranchée par hasard. Il a donc fallu que je raconte non pas ma version des faits, mais les faits… ».

La mise au point avec Jérémy Clément

Alors que Christophe Galtier s’était révélé en tant qu’entraîneur principal avec l’ASSE avec une belle histoire d’amour de sept ans et demi sur le banc des Verts, il s’est parfois pris le bec avec certains joueurs. Jérémy Clément, qui a été entraîné par Galtier à l’ASSE, l’avait dévoilé en mai 2020 dans les colonnes de L’EQUIPE : « Avec Christophe Galtier une fois, avant un match de Coupe d’Europe, on a fait 45 minutes de vidéo avant l’entraînement et une mise en place contre les remplaçants. Fallait faire ci, faire ça… Et on a pris le bouillon. On mettait pas un pied devant l’autre tellement il y avait de consignes. Tout le monde se posait 10 000 questions. Et à la pause, j’ai craqué ! « Christophe, franchement ça me fait chier… J’ai pas envie de m’entraîner. J’ai la tête qui va exploser, je perds tous mes moyens et les autres aussi. » Je m’étais fait l’avocat de l’équipe. Christophe nous a renvoyés au vestiaire et, après, on s’est expliqué. Ça s’est bien terminé parce que Christophe savait que j’étais quelqu’un d’entier », a indiqué l’ancien milieu de terrain.

Galtier remonté contre les supporters de Nice