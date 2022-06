Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’opération dégraissage de Longoria officiellement lancée ?

Publié le 28 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Contraint de trouver des portes de sortie à certains éléments jugés indésirables par Jorge Sampaoli, Pablo Longoria serait sur le point d’arriver à ses fins en ce qui concerne uniquement le dossier Luis Henrique. Un prêt avec une option d’achat de 6M€ se dessinerait en coulisse. On se trouverait dans la dernière ligne droite de cette opération.

Depuis son intronisation en tant que président de l’OM en février 2021, Pablo Longoria s’est démarqué comme étant un fin négociateur et dénicheur de bons coups sur le marché des transferts. Néanmoins, en raison des problèmes financiers rencontrés par l’OM et la volonté du propriétaire Frank McCourt de témoigner de diverses ventes avant la clôture du mercato estival, le président de l’OM a du pain sur la planche, d’autant plus que peu de joueurs de Jorge Sampaoli, jugés indésirables, ont une belle valeur marchande sur le marché.

Luis Henrique en partance pour le Torino via un prêt avec option d’achat ?