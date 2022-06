Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club italien sur le point de rendre deux gros services à Longoria ?

Publié le 26 juin 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 26 juin 2022 à 19h45

Ne faisant pas pleinement partie des plans de Jorge Sampaoli, Duje Caleta-Car et Luis Henrique seraient susceptibles de prendre la porte cet été. D’ailleurs, l’OM aurait ouvert les négociations avec le Torino pour le défenseur et l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Pour le Brésilien, il s’agirait d’un prêt avec option d’achat.

C’est officiel, l’OM pourra finalement recruter cet été. Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier. Cependant, alors qu’une interdiction de recrutement lui pendait au nez, le club phocéen aura le loisir de redessiner les contours de l’effectif de Jorge Sampaoli d’ici la clôture du mercato estival. C’est en effet la réponse que la DNCG a donné jeudi à l’Olympique de Marseille. De quoi donner suite à plusieurs pistes activées par Pablo Longoria ces dernières semaines ? En effet, Clément Lenglet, Alexis Sanchez, Seko Fofana, Jonathan Clauss ou encore Dries Mertens sont annoncés du côté de l’OM. Cependant, avant de songer à une quelconque recrue estivale, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, se trouverait dans l’obligation de dégraisser son effectif dans un premier temps. Et il se pourrait qu’un pensionnaire de Serie A ne fasse pas une, mais deux fleurs à l’OM en ce début de mercato estival.

Mercato - OM : Caleta-Car veut jouer un vilain tour à Longoria https://t.co/TgTCwb3Cyc pic.twitter.com/IuaPni3XOT — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

Le Torino voudrait Caleta-Car et Luis Henrique