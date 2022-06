Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de L1 profite de la catastrophe chez les Verts

Publié le 28 juin 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Alors que l'ASSE traverse une période très compliquée, plusieurs clubs en profitent pour piocher dans l'effectif des Verts au sein duquel de nombreux joueurs sont en fin de contrat. C'est notamment le cas de Montpellier qui a déjà officialisé l'arrivée d'Arnaud Nordin et qui s'apprête à en faire de même avec Wahbi Khazri.

Après une saison cauchemardesque, l'AS Saint-Etienne a été reléguée en Ligue 2 et débutera même la saison avec 3 points de pénalité. Une situation délicate d'autant plus que l'effectif va être chamboulé puisque de nombreux joueurs voient leur contrat s'achever le 30 juin. Une opportunité que plusieurs clubs de Ligue 1 ne comptent pas laisser filer puisque le groupe stéphanois regorge de quelques talents intéressants qui se retrouvent libres.

Montpellier recrute Nordin...

C'est le cas d'Arnaud Nordin. Formé à l'ASSE, le jeune ailier s'est engagé avec Montpellier depuis quelques jours et a été présenté en compagnie des deux autre recrues du club héraultais à savoir Théo Sainte-Luce et Faitout Maouassa. Présent en conférence de presse à cette occasion, Laurent Nicollin en a profité pour annoncer la signature d'un autre joueur de l'ASSE : Wahbi Khazri.

🆕 C’est au tour des recrues de se présenter devant les médias pour leur conférence de presse ✔️@NordinArnaud @TheoSteLuce @maouassa17 #RepriseMHSC 🎙 pic.twitter.com/FJ4gQqT99H — MHSC (@MontpellierHSC) June 27, 2022

... et Khazri