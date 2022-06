Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse vente déjà programmée après Areola ?

Publié le 28 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme prévu, Alphonse Areola a été vendu par le PSG, et l’opération dégraissage mis en place par Luis Campos a donc débuté pour le mercato du club de la capitale. Fort de la grosse cote dont il jouit à l’étranger et notamment en Serie A, Arnaud Kalimuendo pourrait bien être le prochain sur la liste.

Lundi soir, West Ham a officialisé le transfert d’Alphonse Areola (29 ans) qui, après avoir été prêté par le PSG la saison passée, rejoint donc définitivement le club anglais dans le cadre d’un transfert qui avoisine les 12M€. Une première victoire sur le mercato pour Luis Campos, qui a pour mission de vendre de nombreux indésirables n’ayant plus leur place en équipe première du PSG, et d’autres ventes vont devoir suivre pour le conseiller sportif du club de la capitale après Areola.

Mercato - Officiel : Aréola, la première vente du tandem Campos-Henrique au PSG https://t.co/7z7UzHJJmR pic.twitter.com/gNMbnerYnq — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 27, 2022

Kalimuendo, prochain transfert sur la liste au PSG ?

Un autre titi du PSG enchaine les prêts depuis maintenant plusieurs saisons : Arnaud Kalimuendo (20 ans). Très convaincant avec le RC Lens depuis deux ans, le jeune buteur a encore deux années de contrat avec le PSG, mais son avenir pourrait s’écrire loin du Parc des Princes puisqu’il dispose d’une grosse cote à l’étranger et que ses dirigeants auraient fixé son transfert à 22M€ pour cet été. L’EQUIPE a annoncé lundi dans ses colonnes que Sassuolo, Bologne, l'Atalanta Bergame ou encore le Torino envisageaient de recruter Kalimuendo cet été.

« Je ne me pose pas plus de questions… »