Mercato : Cristiano Ronaldo a déjà deux certitudes pour son transfert

Publié le 29 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo serait susceptible de claquer la porte de Manchester United pour des raisons exclusivement sportives. Cependant, et alors qu’elles faisant office de potentielles destinations, deux portes de sortie ne sont plus d’actualité pour des raisons bien différentes. Explications.

Une année et puis s’en va ? Cristiano Ronaldo a signé un contrat de deux saisons l’été dernier pour sceller son grand retour à Manchester United. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour son retour à Old Trafford, douze ans après son départ pour le Real Madrid. En plus de ne pas avoir raflé le moindre trophée, les Red Devils n’ont pas été en mesure de valider leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. De quoi amener le quintuple Ballon d’or à se poser des questions pour la suite et fin de sa carrière.

Jorge Mendes fait parler son réseau

Le clan Ronaldo, ou plutôt son agent Jorge Mendes, tenterait de lui dénicher une porte de sortie. Pour ce faire et d’après diverses sources évoquées par différents médias, le nom de Cristiano Ronaldo aurait été proposé au Bayern Munich, à la Juventus, à la Roma et il serait même question d’un intérêt de Chelsea. Pour autant, à l’instant T, rien ne laisserait entendre qu’un transfert est proche d’être effectué.

Le Sporting avait ouvert la porte à un transfert de Ronaldo, mais…

L’été dernier, pour Sic Noticias, le président du Sporting Lisbonne Frederico Varandas ouvrait la porte à un retour de Cristiano Ronaldo. « Je pense qu'il jouera ici un jour. Cristiano a été parmi les premiers à m'envoyer un message pour nous féliciter de la victoire en championnat. Maintenant, cependant, il a encore une année de contrat avec la Juve et je sais qu'il veut continuer à lutter pour gagner la Ligue des champions. Évidemment, son retour ici dépend de lui : en plus d'être un grand joueur, Cristiano est un grand fan du Sporting » . Néanmoins, en l’espace d’un an, le discours du club lisboète a drastiquement évolué. En attestent les propos d’Hugo Viana, directeur sportif du Sporting. « Je pense qu’aujourd’hui, c’est impossible. Mais on ne sait jamais. Il peut décider où il veut aller et on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Je ne veux pas trop parler de ça parce que parler de Cristiano, c’est toujours différent. Et je pense qu’il a encore un an de contrat ».

