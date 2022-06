Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Un transfert de Cristiano Ronaldo annoncé, un club sort du silence

Publié le 28 juin 2022 à 12h10 par Thibault Morlain

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà faire ses valises. Annoncé sur le départ, le Portugais est envoyé un peu partout et il a notamment été question d’un possible retour au Sporting Portugal, là où tout a commencé pour Cristiano Ronaldo. Une rumeur qui n’a pas manqué de faire réagir le club lisboète.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo a retrouvé Manchester United, mais cela ne s’est pas forcément bien passé d’un point de vue collectif. Et l’aventure pourrait déjà se terminer. Avec l’arrivée d’Erik ten Hag sur le banc des Red Devils, il est annoncé que Cristiano Ronaldo pourrait partir durant ce mercato estival. Pour rebondir où ? L’idée d’un retour au Sporting Portugal a notamment été émise pour CR7.

Transferts : Cristiano Ronaldo met encore le feu au mercato d’été https://t.co/p7css9RVcY pic.twitter.com/qGTE6t4yFe — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

« Aujourd’hui, c’est impossible »

Du côté de Lisbonne, Hugo Viana, directeur sportif du Sporting, a tenu à répondre à cette possibilité de revoir Cristiano Ronaldo. « Je pense qu’aujourd’hui, c’est impossible. Mais on ne sait jamais. Il peut décider où il veut aller et on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Je ne veux pas trop parler de ça parce que parler de Cristiano, c’est toujours différent. Et je pense qu’il a encore un an de contrat », a-t-il lâché, rapporté par Record .

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ?

Pour Cristiano Ronaldo, l’avenir ne s’écrirait donc pas au Sporting Portugal. Mais où pourrait-il aller en cas de départ de Manchester United ? Plusieurs rumeurs ont déjà vu le jour, l’évoquant à Chelsea, au Bayern Munich, à l’AS Rome. Affaire à suivre…