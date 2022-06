Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Skriniar, Botman... Luis Campos peut tout perdre sur le mercato

Publié le 28 juin 2022 à 10h30 par Axel Cornic

Nouveau boss du recrutement du Paris Saint-Germain, Luis Campos a commencé son mercato estival par la défense, puisqu’il souhaite recruter au moins un gros nom pour épauler Marquinhos et Sergio Ramos. Nous vous avons révélé que ses priorités sont Milan Skriniar et Sven Botman, mais alors que le second a filé à Newcastle, le joueur de l’Inter pourrait également échapper au PSG.

C’est un été très chaud qui s’est ouvert pour le Paris Saint-Germain, qui se retrouve avec de nombreux dossiers à régler. Cela est le cas sur les départs comme pour les arrivées et les dirigeants parisiens ont donc décidé de faire les choses en grand, en confiant ces missions à deux personnes bien distinctes. Antero Henrique a en effet fait son retour et s’occupe actuellement des ventes, qui sont très nombreuses, tandis que son compatriote Luis Campos se penche plutôt sur le recrutement... avec un dossier chaud qui est déjà tombé à l’eau. Sven Botman, que le dirigeant portugais avait recruté au LOSC par le passé, a en effet filé chez les nouveaux riches de Newcastle et n’accompagnera donc pas Marquinhos et Sergio Ramos la saison prochaine. Mais les échecs pourraient se multiplier pour le PSG et Campos...

Après Botman, Campos pourrait échouer avec Skriniar

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos souhaite miser gros sur Milan Skriniar, dont le contrat avec l’Inter se termine dans un an. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, le Slovaque sera toutefois une recrue très chère, puisque les dernières offres du PSG ne semblent pas convaincre les Nerazzurri . La Gazzetta dello Sport a en effet récemment évoqué une offre de 60M€ plus Julian Draxler, qui aurait pour le moment été écartée par un Inter qui semble avoir cruellement besoin d’argent et qui réclamerait au moins 70M€.

« On ne veut lâcher aucun joueur sauf s'il demande à être transféré »

Tout récemment, Luis Campos a reçu un message de la part du club milanais, qui semble vouloir mettre la pression sur le PSG en évoquant l’intérêt d’autres clubs pour Milan Skriniar. « Sur Skriniar, comme sur nos autres joueurs, il y a l'intérêt de plusieurs équipes » a déclaré Giuseppe Marotta, l’administrateur délégué de l’Inter, au micro de Sky Sport Italia . « On va évaluer sereinement, on est toujours dans la situation où on ne veut lâcher aucun joueur sauf s'il demande à être transféré ».

