Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de transfert a été transmise pour De Ligt

Publié le 26 juin 2022 à 22h00 par Hugo Ferreira

A la recherche de joueurs capables de renforcer son secteur défensif, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Matthijs de Ligt. A 22 ans, l’international néerlandais pourrait quitter la Juventus lors du mercato estival, et attise également les convoitises de Chelsea, qui aurait proposé un échange. Toutefois, les Bianconeri auraient refusé cette offre, et ont fixé le prix du natif de Leiderdorp.

Le Paris Saint-Germain souhaite grandement renforcer son arrière-garde lors du mercato estival. Pourtant, le club de la capitale peut déjà compter sur Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Abdou Diallo, mais veut tout de même attirer un élément de classe mondiale dans ce secteur. Déjà suivi en 2019 alors qu’il évoluait à l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt fait à nouveau partie des plans du PSG. Indiscutable cette saison à la Juventus où il a participé à 42 matchs cette saison, et pourrait désormais se lancer dans une nouvelle aventure. Toutefois, le joueur de 22 ans suscite également l’intérêt de Chelsea, qui aurait cependant vu sa dernière offre être refusée.

Mercato - PSG : Le transfert de cette star de Pep Guardiola est bouclé https://t.co/KMaZ1KVOfz pic.twitter.com/5bUDyxZRMI — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 26, 2022

La Juventus a refusé une offre de Chelsea