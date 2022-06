Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une grande nouvelle pour le transfert de Lewandowski

Publié le 26 juin 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski souhaiterait faire ses valises et changer de club lors de ce mercato estival. Réticent à l'idée de vendre son numéro 9 dans un premier temps, le club bavarois serait désormais ouvert à un transfert. D'ailleurs, l'écurie emmenée par Julian Nagelsmann souhaiterait dénicher le successeur de Robert Lewandowski cet été.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, Robert Lewandowski ne voudrait pas l'honorer jusqu'au bout. En effet, le buteur polonais aimerait quitter le Bayern et la Bundesliga dès cet été pour se lancer un tout nouveau défi. Et il ne manquerait pas de pistes pour son avenir, puisque le PSG et le FC Barcelone seraient en embuscade pour boucler son transfert lors de ce mercato. Mais malheureusement pour le club de la capitale, Robert Lewandowski ne serait pas emballé par l'idée de signer au PSG pour le moment, préférant signer au Barça. « Partir au PSG ? Je doute fortement que cela se produise , a déclaré Tomasz Włodarczyk - journaliste proche du joueur - à Sport . Robert est à la recherche de défis qui le motivent. Le PSG remporte la Ligue 1 chaque année et rien ne le motive à y jouer. Lewa veut l'Espagne et veut jouer le Clásico. Le Bayern est un club mondial, mais lorsque vous parlez des plus grands clubs, vous pensez directement au Barça, au Real Madrid, à Manchester United et à Liverpool. Barcelone n'est pas dans son meilleur état, mais Robert veut le ramener là où il mérite d'être » . Malgré tout, le PSG aurait plusieurs raisons d'y croire sur ce dossier. En effet, le Bayern ouvrirait désormais la porte à un départ de Robert Lewandowski cet été selon Sky Allemagne . D'ailleurs, l'écurie bavaroise se préparerait même déjà à une vie sans son numéro 9 la saison prochaine.

