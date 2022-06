Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une réponse claire pour le transfert de Skriniar

Publié le 28 juin 2022 à 8h45 par Axel Cornic

A la recherche d’un défenseur central, Luis Campos travaille depuis quelques semaines sur le transfert de Milan Skriniar, Champion d’Italie avec l’Inter en 2021. Les négociations ne semblent toutefois pas vraiment avancer et la dernière sortie du club milanais ne pousse pas vraiment à l’optimisme, puisque Giuseppe Marotta a parlé du fort intérêt d’autres équipes.

La confirmation de Sergio Ramos aux côtés de Marquinhos et les nombreuses ventes souhaitées, ont poussé Luis Campos à chercher un troisième gros nom en défense centrale. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com la priorité n’est autre que Milan Skriniar, alors que Sven Botman a filé sous le nez du PSG tout récemment.





L’Inter ne cède pas

Le Slovaque semble toutefois être très cher, en dépit d’un contrat qui se termine dans un an. L’Inter réclamerait en effet pas moins de 70M€ pour Milan Skriniar et La Gazzetta dello Sport a récemment révélé que le Paris Saint-Germain se serait pour le moment arrêté à 60M€ plus Julian Draxler, une offre qui ne convainc pas vraiment.

« Sur Skriniar, comme sur nos autres joueurs, il y a l'intérêt de plusieurs équipes »