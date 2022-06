Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle offensive programmée pour Skriniar

Publié le 25 juin 2022 à 19h15 par Hugo Ferreira

Alors que le Paris Saint-Germain compte renforcer son effectif lors du mercato estival, aucun secteur ne sera laissé de côté. En défense notamment, le club de la capitale fait de Milan Skriniar sa priorité. L’Inter Milan aurait pour le moment refusé la première approche parisienne, mais une nouvelle proposition devrait arriver sur le bureau des dirigeants nerazzurri.

Si le Paris Saint-Germain n’a encore officialisé aucune arrivée dans son effectif, cela ne devrait plus tarder. En effet, Luis Campos se montre très actif afin de trouver les futures recrues du club de la capitale, et plusieurs dossiers sont déjà bien avancés. Le transfert de Vitinha serait déjà bouclé, tandis que celui de Renato Sanches est en très bonne voie. Cependant, le PSG compte également améliorer son secteur défensif. S’il est déjà fourni en talent avec Marquinhos, Sergio Ramos ou encore Presnel Kimpembe, certains profils sont tout de même étudiés, et celui de Milan Skriniar sortirait du lot. L’international slovaque est la priorité du champion de France pour son arrière-garde, et l’Inter devrait prochainement recevoir une nouvelle offre pour ses services.

Le PSG va offrir 60M€ pour Skriniar

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain continuera les discussions avec l’Inter à propos de Milan Skriniar la semaine prochaine. La première proposition du club de la capitale a été refusée, et une nouvelle offre devrait être formulée dans les prochains jours. Celle-ci devrait avoisiner les 60M€. Suffisant pour parvenir à un accord avec l'Inter pour le transfert de Skriniar ? Réponse à venir...