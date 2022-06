Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a un problème dans le dossier Icardi

Publié le 28 juin 2022 à 17h15 par Pierrick Levallet

Pour cet été, Luis Campos prévoirait un grand ménage au sein de l’effectif du PSG. Plusieurs joueurs seraient menacés par une vente lors de ce mercato estival, dont Mauro Icardi. L’attaquant argentin aurait d’ailleurs été proposé à un cador de Serie A. Mais ce dernier pourrait ne pas donner suite à cause de l’aspect économique de l’opération.

Initialement recruté pour être le successeur d’Edinson Cavani, Mauro Icardi n’aura pas vraiment rempli sa mission jusqu’à présent. Après une première saison prometteuse au PSG, l’Argentin a peu à peu perdu sa place dans la capitale à cause d’une certaine méforme sur le plan physique. Aujourd’hui, l’attaquant de 29 ans n’entrerait plus vraiment dans les plans du club de la capitale pour la saison prochaine alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Le PSG et Luis Campos chercheraient donc à s’en séparer dès cet été. Et Mauro Icardi pourrait peut-être faire son retour en Serie A.

#Juve, tutti i problemi per il vice-#Vlahovic: da #Arnautovic a #Icardi, c'è il 'tappo' #Kean https://t.co/sXGAoVpf1b — calciomercato.com (@cmdotcom) June 28, 2022

Icardi a été proposé à la Juventus

Selon les informations de CalcioMercato.com , la Juventus serait à la recherche d’un remplaçant pour Alvaro Morata. L’Espagnol devrait retrouver l’Atletico de Madrid cet été, ce qui laisserait Massimiliano Allegri sans doublure pour Dusan Vlahovic. Le club turinois scruterait donc plusieurs solutions sur le marché des transferts, et verrait une nouvelle fois Mauro Icardi être proposé aux Bianconeri .

Mais l’aspect économique de l’opération pourrait bloquer son transfert

Mais comme l’explique le média italien, les chiffres de l’opération - indemnité de transfert et salaire du joueur - devraient être assez élevés pour le recrutement de l’Argentin. La Juventus serait plutôt réticente à l’idée de dépenser autant d’argent pour un joueur qui a connu plusieurs difficultés sur le plan physique ces deux dernières années. Le transfert de Mauro Icardi pourrait donc déjà être compromis avant même d’avoir pu prendre forme.